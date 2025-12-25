В Балезино начали подавать тепло в дома

Аварийные бригады запустили центральный тепловой пункт

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 декабря. /ТАСС/. Теплоснабжение начали восстанавливать в домах и социальных объектах в удмуртском Балезино, где ранее 1,1 тыс. человек остались без коммунального ресурса. Об этом сообщил председатель правительства региона Роман Ефимов.

"В четыре многоквартирных дома, школу и дом культуры в Балезино вернули тепло. Аварийные бригады запустили центральный тепловой пункт", - написал Ефимов в Telegram-канале.

По его словам, в ближайшее время тепло дадут в оставшиеся дома. "Пока по временной схеме теплоснабжения. Работы продолжим до полного восстановления сетей", - добавил председатель правительства региона.

Утром в четверг режим повышенной готовности ввели в Балезино после отключения теплоснабжения у 1,1 тыс. жителей.