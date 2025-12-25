В Армении хотят лишить церковь права собственности на госземли

ЕРЕВАН, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство Армении на заседании 25 декабря одобрило законопроект о внесении изменений в земельный кодекс страны, который лишает Армянскую апостольскую церковь (ААЦ) права получения государственной и общинной земли в собственность. Законопроект включен в пакет необсуждаемых вопросов и опубликован на сайте правительства Армении.

Согласно поправкам, земельные участки, находящиеся в государственной и общинной собственности, будут предоставляться ААЦ только в безвозмездное пользование, без права собственности, как это было ранее. Законопроект будет направлен на утверждение в парламент согласно законодательным процедурам.

На заседании правительства сегодня также был одобрен другой законопроект, которым прекращается деятельность церковного телеканала "Шогакат".

Отношения между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и духовенством Армении обострились после того, как в 2020 году Первопрестольный Эчмиадзин потребовал отставки премьера, критикуя за политику в отношении непризнанного Нагорного Карабаха. В последние месяцы Пашинян фактически открыто ведет кампанию за смещение Гарегина II с поста главы Армянской апостольской церкви, который по церковному уставу избирается на пожизненный срок.