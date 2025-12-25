Во Владивостоке открылась резиденция Деда Мороза

Праздничную площадку вместе с 20-метровой елкой украсили различные фотозоны, ярмарка ремесленников, фудкорт и другие локации

ВЛАДИВОСТОК, 25 декабря. /ТАСС/. Резиденция Деда Мороза открылась на центральной площади во Владивостоке, передает корреспондент ТАСС

В рамках празднования Нового 2026 года на центральной площади Владивостока открылась резиденция Деда Мороза. Здесь юные горожане смогут прочитать волшебнику стихотворение и получить за это сладкий приз, а также принять участие в различных мастер-классах.

Как уточнили в управлении культуры, открытие резиденции запланировано на 25 декабря. В этот день Дед Мороз будет принимать ребят с 18 до 20 часов. В новогоднюю ночь, 31 декабря, резиденция будет открыта для всех желающих с 18 до 22 часов. В новогодние каникулы с 1 по 7 января - с 14 до 18 часов.

Сердцем новогодней площади станет каток, сейчас ведется его монтаж. В новогодние каникулы здесь пройдут хоккейные матчи, мастер-классы и ледовые представления. Возле главной елки и на всей территории праздничной площади гостей будут встречать новогодние аниматоры, а на главной сцене новогодней площади развернутся театрализованные иммерсивные сказки для детей и взрослых.