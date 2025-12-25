В Калининграде в продуктах производителя ООО "Фабрика вкуса" нашли сальмонеллу

По решению суда работа фирмы приостановлена на 70 суток

КАЛИНИНГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Калининградской области нашли в продукции ООО "Фабрика вкуса" бактерии группы кишечной палочки и патогенную микрофлору - сальмонеллу. По решению суда работа фирмы приостановлена на 70 суток, говорится в сообщении контрольно-надзорного органа.

"Организовано проведение внеплановой проверки в отношении ООО "Фабрика вкуса" по адресу: Калининградская область, поселок Васильково, улица 40 лет Победы, 4. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения обязательных требований санитарного законодательства, представляющие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, что подтверждено результатами лабораторных исследований. В готовой продукции и сырье обнаружены бактерии группы кишечной палочки и патогенная микрофлора - сальмонелла. <...> Деятельность ООО "Фабрика вкуса" приостановлена по решению суда на 70 суток", - сказано в сообщении.

Как ТАСС уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, ООО "Фабрика вкуса" является оператором питания, который работает с социальными учреждениями.