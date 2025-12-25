В Москве проверили 1 613 человек в рейдах на автостанции "Новоясеневская"

Профилактическая работа на автостанции проводится на регулярной основе и стоит на контроле руководства миграционной службы МВД России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ провели рейды на автостанции "Новоясеневская" в Москве, в ходе которых проверили 1 613 человек, 267 человек привлечены к административной ответственности. Об этом сообщили в миграционной службе МВД России.

Ранее в интернете была размещена информация о нарушении российского законодательства иностранцами на указанной автостанции.

"ГУ МВД России по г. Москве и УФСБ России по г. Москве и Московской области организован комплекс мероприятий, направленный на выявление нарушений миграционного законодательства. В результате проверено 1 613 лиц, 211 транспортных средств, привлечено к административной ответственности 267 лиц, из них за нарушение миграционного законодательства - 3, за нарушение правил дорожного движения - 254, за нарушение общественного порядка и общественной безопасности - 10", - сказали в службе.

В ведомстве подчеркнули, что профилактическая работа на указанной автостанции проводится на регулярной основе и стоит на контроле руководства миграционной службы МВД России.