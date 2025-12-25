В Петербурге за год заболеваемость корью снизилась в 10 раз

В Ленинградской области заболеваемость по сравнению с 2024 годом снизилась на 4%, сообщила начальник отдела эпиднадзора Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти Ирина Катаева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Количество заболевших корью в 2025 году снизилось по сравнению с прошлым годом в 10 раз. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела эпиднадзора Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти Ирина Катаева.

"В 2023 году начался рост данной инфекции. Если в 2022 году у нас был зарегистрирован один случай кори, он был завозной, в 2023 году у нас было зарегистрировано 159 случаев, в 2024 году - 667 случаев. За практически закончившийся 2025 год у нас зарегистрировано всего в городе 68 случаев кори, снижение по отношению к 2024 году в 10 раз", - сказала она.

Начальник отдела эпиднадзора подчеркнула, что в 2023 году началась подчищающая иммунизация граждан, которые не вакцинировались против кори, также были пересмотрены медицинские отводы. "Это колоссальный пример того как вакциноуправляемая инфекция идет на спад при вакцинации", - сказала она, добавив, что 94% случаев заболевших - непривитые, остальные - вакцинированы однократно.

По ее словам, в Ленинградской области в 2025 году было зарегистрировано 40 случаев кори, заболеваемость по сравнению с 2024 годом снизилась на 4%.