В Петербурге отмечается спад темпов заболеваемости ОРВИ

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией также пошла на снижение, сообщила начальник отдела эпиднадзора Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти Ирина Катаева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Спад темпов заболеваемости ОРВИ отмечается в Петербурге. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела эпиднадзора Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти Ирина Катаева.

"Что касается эпидситуации в городе по ОРВИ, на прошедшей 51-й календарной неделе (15-21 декабря) у нас отмечается рост по сравнению с предыдущей 50-й неделей на 15%. Однако мы видим снижение темпов и роста заболеваемости. Хочется отметить, что, скорей всего, это связано с тем, что наши граждане перестают обращаться за медицинской помощью и надеются на более легкое течение своего заболевания. В структуре ОРВИ в Петербурге порядка 6% занимает грипп, и основная доля приходится на грипп А - H3N2, доля госпитализированных и обратившихся за медицинской помощью составляет 4%", - сказала она.

По ее словам, заболеваемость новой коронавирусной инфекцией пошла на снижение - по сравнению с 50-й календарной неделей отмечается снижение на 6%. Основной процент заболевших приходится на детское население.

Как рассказала Катаева, в Ленинградской области отмечается снижение заболеваемости ОРВИ на 51 календарной неделе по сравнению с предыдущей неделей на 3%. В структуре ОРВИ грипп составляет 5%, также основная масса приходится на грипп А. Госпитализированные составляют менее 2% от заболевших.

"Вакцинация против гриппа в городе и Ленобласти прошла успешно. Мы в городе привили 61% совокупного населения, в Ленинградской области привили почти 65%. В целом по заболеваемости эпидпороги мы не превышаем", - добавила она.

Начальник отдела эпиднадзора напомнила, что для профилактики распространения инфекций нужно постараться избегать контактов с заболевшими, мыть руки, промывать нос после посещения общественных мест, осуществлять влажную уборку помещений, обрабатывать гаджеты антисептическими средствами.