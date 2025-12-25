В России создали экспертный совет по развитию кадров фармацевтической отрасли

В числе основных задач выделяют анализ текущего кадрового потенциала и определение направлений его развития, разработка рекомендаций и подготовка предложений

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Экспертный совет по стратегическому развитию кадрового потенциала фармацевтической отрасли создан в РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС.

"В России создан экспертный совет по стратегическому развитию кадрового потенциала фармацевтической отрасли. Его задача - разработать стратегию опережающей подготовки специалистов для создания отечественных оригинальных лекарств и обеспечения технологического суверенитета страны. Экспертный совет, базирующийся в Сеченовском университете, объединит усилия государства, бизнеса, науки и образования, чтобы решить проблему кадрового дефицита в высокотехнологичной фармацевтической отрасли", - говорится в сообщении.

В числе основных задач выделяется анализ текущего кадрового потенциала и определение направлений его развития, разработка рекомендаций, подготовка предложений, а также определение перечня наиболее востребованных специалистов в фармацевтической отрасли на период до 2030-2036 годов.

"Создание экспертного совета - это своевременный и необходимый шаг для системного решения кадровых вопросов в одной из самых социально значимых отраслей. Сеченовский университет и другие ведущие российские университеты сегодня обладают уникальной экспертизой, знаниями и опытом взаимодействия с индустриальными партнерами. Работа экспертного совета позволит эффективнее анализировать потребности рынка, оперативно модернизировать образовательные программы и стандарты, усиливая практическую подготовку будущих специалистов", - рассказал проректор по научно-технологическому развитию Первого МГМУ Вадим Тарасов.

Экспертный совет уже начал работу на базе Сеченовского университета. Первый МГМУ отвечает за организацию и техническую поддержку совета, а также выступает в роли проектного офиса. "Идея создания экспертного совета была детально обсуждена на стратегической сессии Сбера, Сеченовского университета и АФПЕАЭС. Сегодня мы не просто объединяем экспертов, а запускаем рабочий коллегиальный орган, который уже имеет конкретный план с четкими треками по развитию человеческого капитала в фарминдустрии", - отметил председатель правления ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС Алексей Кедрин.

Проектный офис будет участвовать в обеспечении коммуникации всех заинтересованных сторон, разработке необходимого научно-методического обеспечения, координации и реализации конкретных проектов, обмене опытом и масштабировании лучших практик.