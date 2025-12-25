В Балезине возобновили подачу тепла в дома

Коммунальщики обходят частный сектор, сообщил глава района Юрий Новойдарский

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 декабря. /ТАСС/. Теплоснабжение всех домов восстановили в удмуртском Балезине, сообщил глава района Юрий Новойдарский.

"Во все многоквартирные дома, пострадавшие от аварии в микрорайоне 5-этажных домов, идет подача тепла. Коммунальщики обходят частный сектор, проверяют исправность подачи тепла на улицах Дзержинского и Уральской. Работы продолжаются", - написал он в Telegram-канале.

Утром 25 декабря в Балезине ввели режим повышенной готовности после отключения теплоснабжения у 1,1 тыс. жителей. По данным местного Гидрометцентра, на севере Удмуртии столбики термометров в 10:00 (09:00 мск) опустились до минус 26 градусов.