Житель Новороссийска выплатил 2,4 млн рублей алиментов после заведения дела

После погашения задолженности уголовное дело прекратили

КРАСНОДАР, 25 декабря. /ТАСС/. Житель Новороссийска выплатил на содержание троих детей алименты в размере 2,4 млн рублей после возбуждения в отношении него уголовного дела. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

"Несмотря на привлечение к административной ответственности должник продолжал уклоняться от выплат, и в течение более трех лет сумма долга росла, достигнув почти 2,4 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Осознав серьезность последствий, мужчина в преддверии нового года полностью погасил многомиллионную задолженность", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина должен был платить алименты на содержание троих детей по решению суда. После погашения задолженности уголовное дело в отношении него прекращено.