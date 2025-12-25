В Саратове более 85 тыс. жителей остались без тепла и горячей воды из-за аварии

На место аварийных работ выехал сотрудник прокуратуры Ленинского района

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 25 декабря. /ТАСС/. Подачу тепла и горячей воды ограничили жителям 573 домов и 44 объектов в Саратове в связи с коммунальной аварией. В зону отключения попали более 85 тыс. человек, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Аварийная ситуация произошла на ТЭЦ-5 в Саратове. "Предварительно установлено, что в результате коммунального инцидента с 10:00 (09:00 мск) ограничена подача тепла и горячей воды жителям более 573 домов и 44 объектов. В зоне отключения более 85 тыс. граждан, проживающих в Ленинском, Кировском и Фрунзенском районах Саратова", - говорится в сообщении.

Специалисты компании "Т Плюс" ведут работу по восстановлению подачи услуг жителям. На место аварийных работ выехал сотрудник прокуратуры Ленинского района Саратова.

Как отметили в пресс-службе, прокуратура даст оценку исполнению законодательства в сфере ЖКХ, отдельно будет рассмотрен вопрос о проведении абонентам перерасчета.