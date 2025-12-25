Голикова: в России разработали препарат для лечения болезни Паркинсона

По словам вице-премьера РФ, также сделаны наработки для разработки эффективных и безопасных генотерапевтических препаратов, включая инновационные методы лечения спинальной мышечной атрофии

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Центр генетического репрограммирования и генной терапии разработал препарат для лечения болезни Паркинсона, планируется начать доклинические исследования. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Голикова в четверг провела заседание Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2030 годы. В повестке - обсуждение предварительных итогов работы центров геномных исследований мирового уровня за год, а также плана работы совета на 2026 год.

"Центр разработал препарат для лечения болезни Паркинсона, планируется начать доклинические исследования", - сказала Голикова, слова которой приводятся в сообщении.

Помимо этого у центра есть наработки для разработки эффективных и безопасных генотерапевтических препаратов, включая инновационные методы лечения спинальной мышечной атрофии.