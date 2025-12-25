Депутата гордумы Тольятти лишили должности после поста жены о родах в Чили

Решение было принято на заседании думы

САМАРА, 25 декабря. /ТАСС/. Депутаты городской думы Тольятти освободили своего коллегу Александра Дорожкина от обязанностей председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству на основании его заявления. Решение принято на заседании думы, которое транслировалось во "ВКонтакте".

"На имя председателя думы поступило личное заявление от депутата Дорожкина Александра Викторовича о сложении полномочий председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству", - сказал спикер думы Сергей Рузанов.

Решение принято большинством депутатов. Рузанов также отметил, что освобожденный от обязанностей председателя комиссии депутат не исключается из ее состава.

Ранее Дорожкин вышел из рядов партии "Единая Россия" по собственному желанию. Этому предшествовала инициированная региональным отделением партии проверка после размещения в интернете супругой Дорожкина информации, вызвавшей общественный резонанс. Женщина, в частности, рассказывала, что ездила рожать в Чили для того, чтобы ребенок получил паспорт, который позволит ему путешествовать без визы в более чем 160 стран.