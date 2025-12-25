Путин созвонится с девочкой, загадавшей желание встретиться с космонавтом

Президент России поговорил с девятилетней Варварой из Москвы во второй половине дня

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 25 декабря во второй половине дня созвонится с девятилетней Варварой из Москвы, которой он помог исполнить ее предновогоднее желание - встретиться с космонавтом из отряда Роскосмоса. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня мы также ожидаем во второй половине дня, [что] Путин пообщается с девочкой, которая загадывала свое желание, которое было на "Елке желаний". Путин помог исполнить ее желание", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, 25 декабря у Путина может состояться еще один телефонный разговор.

"Не исключаем во второй половине дня телефонного разговора Путина. Мы тоже вам о нем сообщим, если будет о чем", - подчеркнул он.