В Поморье уточнили положения запрета на съемку атак БПЛА и работы ПВО

Запрещено фотографировать, снимать и размещать в СМИ и сети Интернет информацию не о самих объектах промышленности, теплоэнергетики, связи и транспортной инфраструктуры, а о системах их охраны

АРХАНГЕЛЬСК, 25 декабря. /ТАСС/. Положения указа о запрете на съемку результатов атак БПЛА, работы ПВО и мест дислокации ВС РФ уточнили в Архангельской области, сообщила пресс-служба администрации региона. Для представителей СМИ разъясняется, что снимать и размещать в СМИ и в интернете запрещено информацию не о самих объектах промышленности, теплоэнергетики, связи и транспортной инфраструктуры, а о системах их охраны.

"В Архангельской области уточнили положения указа о запрете на съемку результатов атак БПЛА, работы ПВО и мест дислокации ВС РФ, - указано в сообщении. - Важным в первую очередь для представителей СМИ является уточнение, согласно которому запрещено фотографировать, проводить видео- и (или) киносъемку, публиковать и размещать в СМИ и сети Интернет информацию не о самих объектах промышленности, теплоэнергетики, связи и транспортной инфраструктуры, а о системах их охраны".

Под организацией системы охраны в данном случае понимается совокупность информации о расположении систем видеонаблюдения, контрольно-пропускных пунктов, иных инженерно-технических средств, препятствующих незаконному проникновению на охраняемые объекты (датчики движения, колючие проволочные заграждения, противотаранные объекты), а также информация о пассивных средствах защиты (тросы, противодронные сетки, брустверы и т. д.).

На территории Архангельской области установлен запрет на фотографирование и съемку использования и (или) последствий использования беспилотных воздушных судов, а также средств противодействия беспилотным воздушным судам, в том числе средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы; мест нахождения (падения) беспилотных воздушных судов, мест поражения объектов с их использованием; средств противодействия беспилотным воздушным судам, в том числе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Запрещено снимать места расположения, временной дислокации, организации несения службы подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, места расположения объектов военной инфраструктуры.

Запрещена также публикация и размещение в средствах массовой информации и в интернет любой информации об использовании на территории Архангельской области и других субъектов Российской Федерации беспилотных воздушных судов, включая сведения, позволяющие идентифицировать их тип, место обнаружения (падения), запуска или траекторию полета, определить место атаки и факт поражения объектов, характер нанесенного ущерба, последствия применения систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы; позволяющей раскрыть места расположения, временной дислокации, организации несения службы подразделений ВС РФ.