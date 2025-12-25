Сенатор Двойных: икру можно покупать в октябре и замораживать до декабря

По словам председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, такое решение поможет избежать переплаты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Стоимость икры традиционно растет перед Новым годом, можно покупать ее раньше декабря и замораживать, чтобы не переплачивать. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, отвечая на вопрос о дороговизне икры в России.

"Икра дорожает, потому что у нас потребление икры в новогодние праздники растет многократно. Первый совет: икру можно замораживать. И, конечно, ее надо покупать не в конце декабря, а, конечно, надо это делать в октябре-ноябре. Правильная заморозка не несет потери качества", - сказал он на пресс-конференции, посвященной итогам работы Комитета CФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в период осенней сессии 2025 года и планам на 2026 год.

В 2025 году, по словам сенатора, предпосылок к рыночному образованию высокой цены на икру нет. "То, что торговые сети, маркетплейсы, оптовики зарабатывают на нашем сезонном спросе, - это факт. <...> Но никаких колебаний, отклоняющихся от адекватных параметров, мы в этом году не фиксировали точно", - заключил он.