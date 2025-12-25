Кассация изменила приговор экс-министру ЖКХ Саратовской области

Дмитрия Тепина освободили от отбывания наказания в виде пяти лет колонии общего режима

САРАТОВ, 25 декабря. /ТАСС/. Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове изменил приговор бывшему министру строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрию Тепину и освободил его от отбывания наказания в виде пяти лет колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба суда.

С 2012 по 2019 год Тепин был министром строительства и ЖКХ региона, а с 2019 по 2020 год - главой Энгельсского района, второго по величине в регионе.

"Судебная коллегия по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции установила существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального законов при рассмотрении уголовного дела, судебные решения в отношении Тепина Д. В. изменила, переквалифицировала его действия с ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) на ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по которой назначила наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства", - говорится в сообщении.

При этом в связи с истечением срока давности Тепин был освобожден от отбывания наказания по статье о халатности, добавили в пресс-службе.

В мае 2023 года экс-министру предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями в связи с необеспечением жильем детей-сирот. В мае 2024 года фигурант был осужден на 5 лет колонии общего режима. В конце мая 2025 года Первый кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр уголовное дело Тепина. Позже его обвинили в злоупотреблении полномочиями при ремонте дорог в Энгельсском районе.