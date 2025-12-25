В Якутии индексация социальных выплат коснется более 182 тыс. жителей

Увеличение предусмотрено как для ежемесячных денежных выплат, так и для дополнительных мер социальной поддержки

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Якутии обеспечат в 2026 году увеличение социальных выплат на 6%, индексация коснется более 182 тыс. жителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"С 1 января 2026 года в Якутии будет проведена индексация ряда социальных выплат. Соответствующее постановление рассмотрено на заседании правительства республики, - говорится в сообщении. - Предусмотрено увеличение социальных выплат на 6%, индексация коснется более 182 тыс. якутян".

В числе получателей - пенсионеры, ветераны труда и тыла, дети Великой Отечественной войны, реабилитированные лица, граждане, пострадавшие от политических репрессий, также инвалиды по зрению. Увеличение предусмотрено как для ежемесячных денежных выплат, так и для дополнительных мер социальной поддержки, финансируемых за счет госбюджета республики.

Повышение коснется и социальных пособий для жителей сельских и традиционных отраслей. Кроме того, увеличены размеры отдельных единовременных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, также базовый размер средств для расчета вознаграждения приемных родителей и патронатных воспитателей. "Также с 1 января 2026 года возрастут размеры ежемесячного денежного вознаграждения гражданам, осуществляющим уход за пожилыми людьми в рамках приемных семей", - уточняется в сообщении.

Как ранее отмечал глава Якутии Айсен Николаев в своем послании Госсобранию республики, в 2026 году фонд оплаты труда 117 тыс. работников бюджетной сферы республики будет увеличен на 34,3 млрд рублей. Также он говорил, что с 2026 года следует обеспечить повышение минимального размера оплаты труда еще на 20,7%.