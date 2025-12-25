Вера Алентова умерла после прощания с Анатолием Лобоцким

Художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев сообщил, что народная артистка РФ должна была играть спектакль 25 декабря

Вера Алентова © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Народная артистка РФ Вера Алентова ушла из жизни после церемонии прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Об этом рассказал ТАСС художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина заслуженный артист РФ Евгений Писарев.

Ранее в театре сообщили агентству о том, что Алентова умерла в возрасте 83 лет. Причина смерти не называется.

"Нет слов. Для нас это шок, боль. Смерть Веры Валентиновны. Мы скорбим, мы в ужасе, поскольку она должна была сегодня играть спектакль. Вчера она репетировала, а сегодня ушла из жизни. Это случилось после прощания с Анатолием Лобоцким", - сказал Писарев.