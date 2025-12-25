Госсовет: школьную программу по техническим предметам нужно актуализировать

Также, по мнению председателя комиссии "Технологическое лидерство" Михаила Котюкова, важно обратить внимание на перечень школьных олимпиад

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Школьную программу по техническим дисциплинам нужно обновить, чтобы она соответствовала современным достижениям в области искусственного интеллекта. Об этом сообщил губернатор Красноярского края, председатель комиссии Госсовета "Технологическое лидерство" Михаил Котюков.

"Фактически школа должна давать базовую, стартовую подготовку по математике, химии, физике, биологии, информатике, чтобы потом на эту базу уже могли укладываться профессиональные программы подготовки и переподготовки. Владимир Владимирович, в середине прошлого века в стране была существенно изменена программа преподавания математики в школах, которая внесла свой значимый вклад в атомные, космические и в другие сектора развития отечественной экономики. С учетом масштабной цифровизации, с учетом развития технологий искусственного интеллекта, сегодня, наверное, назрел момент, когда нужно к этому вопросу еще раз подойти и актуализировать программу нашей базовой подготовки на всем этапе образовательных программ", - сказал он на заседании Госсовета.

Также, по его мнению, важно обратить внимание на перечень школьных олимпиад. Эти мероприятия помогают развивать индивидуальные навыки учащихся. "Есть примеры, где именно команды школьников включаются в различные испытания. Вот какие примеры нужно масштабировать и их ориентировать как раз за счет технологического воздействия. В первую очередь, говоря здесь, у нас есть программа по естественным научным дисциплинам", - сказал Котюков.