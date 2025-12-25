Шапша: выпускники СПО составят 2/3 в структуре кадрового спроса к 2032 году

По словам председателя комиссии Госсовета "Кадры", система среднего профессионального образования уже активно перестраивается под этот запрос

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 25 декабря. /ТАСС/. Выпускники системы среднего профессионального образования к 2032 году будут составлять до 2/3 в структуре кадрового спроса в России. Об этом на заседании Госсовета сообщил губернатор Калужской области, председатель комиссии Госсовета "Кадры" Владислав Шапша.

"Необходимо учитывать, что к 2032 году две трети в структуре кадрового спроса будут составлять специалисты со средним профессиональным образованием и профессиональным обучением", - сообщил Шашпа.

По словам Шапши, система СПО уже активно перестраивается под этот запрос. Значительную роль в этом играет ранняя профориентация школьников. "Сегодня свыше 60% учащихся выбирают свой путь после девятого класса и видят свое будущее в рабочих профессиях. Это востребованное и перспективное будущее", - отметил Шапша.

Также губернатор региона отметил, что в 86 регионах России создано более 500 образовательно-производственных кластеров, которые объединили более 1,5 тыс. колледжей и 2,5 тыс. предприятий в рамках федерального проекта "Профессионалитет". К 2030 году к этой программе подключатся еще около 4 тыс. предприятий.