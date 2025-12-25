Котюков: практики "Сириуса" нужно масштабировать всей стране

Губернатор Красноярского края отметил, что "Сириус" интегрирует образование, технологии, науку и производство

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Образовательные практики научно-технологического кампуса "Сириус" по подготовке школьников необходимо масштабировать всей стране. Об этом сообщил губернатор Красноярского края, председатель комиссии Госсовета "Технологическое лидерство" Михаил Котюков.

"Сегодня инженеры будущего учатся где-то в средних классах наших школ. "Сириус" отработал прекрасные практики интеграции образования, технологий, науки, производства. Уверен, что для вовлечения к задаче технологического лидерства регионов нужно эти практики активно масштабировать всей стране", - сказал он на заседании Госсовета.