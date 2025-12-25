Губернатор Подмосковья предложил ввести информатику с начальной школы

По словам Андрея Воробьева, дети с ранних лет интересуются цифровыми технологиями

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Уроки информатики следует вводить с начальной школы, в настоящее время уже существует инфраструктура для преподавания цифровой азбуки и кибербезопасности. С таким предложением в ходе заседания Государственного совета выступил губернатор Московской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Экономика данных" Андрей Воробьев.

"Сегодня в школе урок информатики у нас начинается с седьмого класса. Хотя цифровой мир, игры, ролики в соцсетях начинаются гораздо раньше, начинаются в детском саду. <...> Наша инфраструктура в школах готова с начальной школы, соответственно, преподавать и цифровую азбуку, и кибербезопасность. Для этого есть партнеры, есть учебники, есть материалы", - рассказал Воробьев.

По словам губернатора, дети с ранних лет интересуются цифровыми технологиями. Подмосковье имеет возможность внедрить уроки информатики для начальной школы благодаря работе профильных министерств и партнеров, в числе которых Сбер и Яндекс.

"Если бы вы одобрили и Подмосковье, я думаю, что и другие регионы могли бы начать эти интересные уроки уже с начальной школы", - заключил Воробьев.