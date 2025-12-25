Кабмин хочет больше задействовать колледжи для ускоренной переподготовки бойцов СВО

Многие российские учреждения СПО ничуть не уступают некоторым вариантам высшего образования, отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ планирует расширить возможность использования ресурсов колледжей для ускоренной переподготовки ветеранов СВО. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Госсовета, посвященного вопросам подготовки кадров для российской экономики.

"Про бойцов СВО отдельно ставим задачу со следующего года расширить возможность использования ресурсов колледжей для их ускоренной переподготовки", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что на этот момент многие российские учреждения СПО ничуть не уступают некоторым вариантам высшего образования.