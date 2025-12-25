В Югре проверяют информацию о высадке из автобуса ребенка в 40-градусный мороз

В соцсетях появилась публикация, в которой утверждается, что водитель якобы высадил несовершеннолетнего из-за того, что он ел в салоне шоколадку

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 декабря. /ТАСС/. Следователи организовали проверки после публикации в социальных сетях информации о ребенке, которого высадили из автобуса в Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа в 40-градусный мороз за попытку съесть в салоне шоколадку. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Югре.

Ранее в социальных сетях появилась публикация, в которой утверждается, что водитель одного из автобусов в Ханты-Мансийске якобы высадил ребенка из-за того, что он ел в салоне транспортного средства шоколадку. В Ханты-Мансийске 25 декабря фиксируются морозы до 37 градусов.

"В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что в Ханты-Мансийске водитель пассажирского автобуса, несмотря на низкую температуру воздуха, высадил несовершеннолетнего из общественного транспорта. По данному факту следственным управлением СК России по Югре организована процессуальная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказано в сообщении.

Также проверку по факту инцидента организовала прокуратура Югры.