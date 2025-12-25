Глава СПЧ призвал создать механизм защиты учителей от оскорблений

Валерий Фадеев прокомментировал распространившееся в соцсетях видео, на котором подросток в московской школе оскорбляет учителя, а также грозит ему увольнением

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал разработать механизм защиты учителей от оскорблений, чтобы наказание для школьников было неотвратимым. Такое мнение он высказал в беседе с ТАСС, комментируя распространившееся в соцсетях видео, на котором подросток в московской школе оскорбляет учителя, а также грозит ему увольнением.

"Надо сформулировать и сформировать процедуры работы педагогического сообщества в таких случаях. Учитель должен быть защищен. Надеюсь, что это произойдет, потому что министерство просвещения идет по этому пути. Мы будем за этим не только следить, мы будем помогать этой работе. Я думаю, мы добьемся того, что учителя будет нельзя оскорблять, что наказание за подобные оскорбления будет неотвратимым. И тогда сдвиг произойдет", - сказал глава СПЧ.

Он также позитивно оценил действия коллектива и директора школы, где произошел инцидент.

"С другой стороны, эта история еще раз подтвердила необходимость выработки процедур по защите учителя. Мы много говорили о необходимости введения двойки за поведение. И такой эксперимент министерство просвещения уже проводит в некоторых школах. Такие хулиганствующие подростки должны получать двойку за поведение, а дальше педагогический совет должен иметь право, если подросток не исправляется, отчислить его из школы", - добавил собеседник агентства.

Ранее директор школы № 1158 Татьяна Киркова сообщила ТАСС, что ученик, который оскорблял педагога в школе и записывал это на видео, будет отчислен по заявлению родителей. Информация об инциденте передана в комиссию по делам несовершеннолетних.

Роль родителей

Фадеев отметил разное отношение родителей к поведению своих детей в школе. По его словам, в случае в Москве родители сами забрали подростка из школы и будут его, по всей видимости, устраивать в другую школу. "Есть другие случаи. Например, в Екатеринбурге, когда родители, наоборот, добились осуждения учителя. Суд назначил ему исправительные работы и лишил права заниматься преподавательской деятельностью. Это другая ситуация. Здесь в одном случае, в свежем случае в Москве, родители поступили рационально, разумно, а в Екатеринбурге нет, неразумно", - сказал Фадеев.

Он добавил, что по конституции за образование и воспитание детей отвечают именно родители.

В сентябре 2025 года в Екатеринбурге учитель после инцидента со срывавшим урок восьмиклассником, которого он силой потащил к директору школы, был приговорен к полутора годам принудительных работ и выплате денежной компенсации. После конфликта учитель вынужден был искать новую работу.