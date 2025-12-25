Шапша предложил размещать цифровое портфолио выпускников на "Работе России"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Кадры", губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил размещать цифровое портфолио выпускников на платформе "Работа России", а также указывать в дипломах выпускников СПО сведения о победах в профессиональных конкурсах и чемпионатах.

"Престиж рабочих профессий повышает конкурс "Лучший по профессии", в этом году он собрал почти 2 000 участников по 20 профессиям. Предлагаем отражать сведения о победах в таких конкурсах, в чемпионатах и в результатах демонстрационного экзамена непосредственно в дипломах выпускников СПО. Это очень важно для наших работодателей. Для успешного трудоустройства выпускников предлагается также обеспечить размещение их цифрового портфолио на платформе "Работа России" - это позволит продемонстрировать работодателям весь спектр знаний, квалификации и достижений ребят", - сказал он на заседании Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики РФ.