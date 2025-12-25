В Заполярье в 2025 году в два раза перевыполнили план по повышению качества жизни северян

В Мурманской области впервые за много лет резко выросли объемы жилищного строительства - план перевыполнен на 72%

МУРМАНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Мурманской области в 2025 году в два раза перевыполнили план по повышению качества среды для жизни в 17 опорных населенных пунктах региона, доведя показатель до 20,4%. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

"Благодаря работе, проделанной в этом году и ранее, мы обеспечили существенное повышение уровня качества жизни в наших опорных городах. Уже сейчас он оценивается в 20,4% при плане на 2025 год в 9,47%", - сказала Демченко.

Она добавила, что в Мурманской области впервые за много лет резко выросли объемы жилищного строительства - план перевыполнен на 72%. Регион в числе лидеров страны по расселению аварийного жилья: в 2025 году новые квартиры получили 478 человек, что на 17% больше плана. Улучшаются дороги, ремонтируются образовательные и медицинские учреждения, открываются новые модельные библиотеки и культурные центры.