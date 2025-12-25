Голикова назвала средний балл аттестата девятиклассников

Вице-премьер отметила, что большая часть учеников сдает четыре экзамена

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА. 25 декабря. /ТАСС/. Средний балл аттестата девятиклассников сегодня колеблется от 3,7 до 4,2 балла. Большая часть учеников сдает четыре экзамена, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сегодня средний балл аттестата девятиклассников колеблется от 3,7 до 4,2 балла. В зависимости от того, где учатся, как заканчивают. Большая часть этих ребят сдает ГИА по 4 экзаменам, но есть и те, которые сдают 2 экзамена. Это осуществляется в рамках законодательства, в этом году это осуществлялось по 3 регионам, со следующего года это будет осуществляться по 12 регионам", - сказала Голикова в ходе заседания Государственного совета.