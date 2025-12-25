Мэр Якутска вылил подаренный ему алкоголь с призывом заниматься спортом

Глава города подчеркнул, что вместо алкоголя можно подарить книги, абонемент в театр или спортзал

ЯКУТСК, 25 декабря. /ТАСС/. Мэр Якутска Евгений Григорьев вылил подаренный ему алкоголь и призвал дарить близким книги и абонементы в спортзал и театр. Видеообращение мэр опубликовал в своем Telegram-канале.

Глава города подчеркнул свое негативное отношение к алкоголю. "Не употребляю сам, призываю людей отказаться от употребления алкоголя, борюсь с "наливайками" и со спаиванием населения, алкоголизацией в принципе. Тем не менее, даже мне, я удивляюсь, бывает такое, что на какие-то значимые события люди, желая мне добра, в знак уважения, дружбы дарят мне алкоголь. <…> Представьте своих самых любимых людей - родителей, детей, - вы им же алкоголь, скорее всего, не подарите. Я люблю и уважаю всех людей, которые рядом со мной, и поэтому к алкоголю могу отнестись только следующим образом", - сказал Григорьев перед тем, как вылить содержимое бутылок в раковину.

Он напомнил, что предстоящий 2026 год объявлен Годом единства народов России в стране и Годом культуры в Якутии. По его словам, таким образом, вместо алкоголя можно подарить книги, абонемент в театр или спортзал. "Никто, употребляя алкоголь, счастливее не становится, - добавил Григорьев. - Впереди новогодние праздники: займитесь своим здоровьем, своими близкими, займитесь культурой, становитесь сильнее".

По его словам, далее передаривать подобное "совесть не позволяет". "С наступающим Новым годом! Дарите друг другу культурные подарки! Всем ЗОЖ!", - подписал видео Григорьев.

В Якутске за четыре года снизилось количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения, до 1 046, за пять лет на 29% снизилось количество алкомаркетов и магазинов, до 240. Отмечается снижение потребления алкоголя на душу населения за пять лет - на 19%, составив в 2025 году 5,6 литра.