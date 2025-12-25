Голикова: работодателям дадут рекомендации для адаптации участников СВО

Совместно с РСПП, работодателями, объединениями и профсоюзами будут подготовлены отдельные рекомендации по сопровождению трудоустройства и профессиональному развитию

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Рекомендации по сопровождению трудоустройства и профессиональному развитию подготовлены для работодателей для успешной адаптации участников СВО на рабочих местах. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Чтобы они могли успешно адаптироваться на рабочих местах, совместно с РСПП, совместно с работодателями, объединениями и профсоюзами подготовим отдельные рекомендации по сопровождению трудоустройства и профессиональному развитию участников специальной военной операции, в том числе и тех, которые имеют ограничения по здоровью", - сказала Голикова на заседании Государственного совета.