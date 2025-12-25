Чернышенко предложил переименовать СПО в специальное профессиональное образование

Вице-премьер РФ отметил, что это потребует определенных нормативных изменений

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил переименовать среднее профессиональное образование в специальное профессиональное.

"Предлагаю поручить правительству проработать вопрос, чтобы среднее профессиональное стало специальным профессиональным образованием", - сказал он на заседании Государственного совета.

Вице-премьер добавил, что это потребует определенных нормативных изменений, но будет отражать ключевое значение этого уровня образования для обеспечения технологического лидерства страны.