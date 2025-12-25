Путин высказался за расширение бесплатного образования в вузах

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высказался за то, чтобы расширять возможности бюджетного образования в университетах, но не поддержал отмену контрактной формы обучения. Такую позицию он обозначил на заседании Госсовета.

"Нужно, безусловно, расширять возможности получения образования на бюджетной основе, очевидно, но надо ли запрещать совсем платное образование по инженерной специальности? Мы же будем просто сокращать эти возможности", - ответил Путин председателю ЛДПР Леониду Слуцкому на его предложение о полной отмене платного образования по инженерным специальностям.