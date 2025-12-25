МЧС предупредило, что в новогодние праздники пожары происходят каждые две минуты

Основными причинами возгораний являются неосторожное обращение с огнем и неисправное электрооборудование, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Сергей Воронов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. МЧС РФ фиксирует возникновение пожаров в новогодние праздники каждые две минуты, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Сергей Воронов.

"Если в повседневной жизни каждые 10 минут происходит пожар, то ситуация на новогодние праздники кардинально меняется: каждые 2 минуты в РФ происходит пожар", - сказал он.

Основными причинами возгораний являются неосторожное обращение с огнем и неисправное электрооборудование. Из-за последнего происходит 30% пожаров. Ситуацию зачастую усугубляет алкогольное опьянение, подчеркнул представитель МЧС.

"Отдельная ситуация - это когда в новогодние праздники увеличивается гибель детей по сравнению с обыденностью - в 5,5 раз увеличивается в новогодние и рождественские праздники", - добавил Воронов.