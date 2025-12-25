Шапша призвал синхронизировать программы допобразования с тенденциями на рынке труда

Губернатор Калужской области отметил, что их также нужно синхронизировать со стратегическими задачами развития России

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Программы дополнительного профессионального образования необходимо синхронизировать с тенденциями на рынке труда и стратегическими задачами развития России. Об на заседании Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики РФ высказал председатель комиссии по направлению "Кадры", губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Мы согласны с необходимостью инвентаризации программ дополнительного профессионального образования с целью их синхронизации с тенденциями рынка труда и стратегическими задачам развития страны", - сказал он.