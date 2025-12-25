В Москве прирост снега за вечер 25 декабря и ночь может составить до 9 см

В связи с неблагоприятными погодными условиями с 21:00 мск в столичном регионе начнет действовать желтый метеорологический уровень

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Прирост снега во время непогоды, которая прогнозируется предстоящим вечером и ночью в Москве, может составить до 9 см. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Предстоящим вечером и ночью прирост снега может составить до 9 см, а количество выпавших осадков - 3-8 мм", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что ориентировочно с 18:00 мск в столице ожидается снег, местами сильный, мокрый снег, а в отдельных районах - метель и вероятность налипания снега на провода и деревья. Синоптики отмечают, что температура воздуха при этом составит от минус 3 до минус 1 градуса, а ветер будет дуть западный и северо-западный со скоростью 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями с 21:00 мск в столичном регионе начнет действовать желтый метеорологический уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасную погоду. Аналогичный уровень будет действовать и на территории Московской области, где непогода будет отмечаться при температуре воздуха от нуля до минус 5 градусов.