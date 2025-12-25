Чернышенко: проект стратегии развития образования подготовлен

Вице-премьер отметил, что проект подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Проект стратегии развития образования до 2036 года подготовлен. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Государственного совета.

"Проект подготовлен. Он в октябре одобрен международной рабочей группой", - сказал он, уточнив, что проект подготовлен по поручению президента России Владимира Путина.

О стратегии

Ранее Минпросвещения России представило структуру готовящейся стратегии образования, рассчитанной до 2036 года и состоящей из семи разделов. При разработке документа учитывались национальные цели и традиционные духовно-нравственные ценности.

Миссией стратегии образования является воспитание и обучение патриотов, профессионалов, сохраняющих традиции и формирующих будущее. В числе основных задач стратегии названы формирование интереса к инженерным специальностям, устранение дефицита педагогов и повышение их квалификации, обеспечение единства образовательных пространств, поддержка участников СВО и их семей, эффективная работа с ИИ, развитие научно-образовательного потенциала.