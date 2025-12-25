Путин: кабмин принимает меры, чтобы у выпускников была практика по специальности

Производственный стаж, практика к моменту окончания вуза очень важна, отметил глава государства

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство России уже работает над мерами, призванными помочь выпускникам учебных заведений уже к окончанию учебы получать необходимый производственный опыт. Это отметил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета в Кремле.

"Действительно, производственный стаж, практика к моменту окончания вуза очень важна, это очевидно", - прокомментировал президент доклад лидера "Справедливой России" Сергея Миронова.

"Собственно говоря, это одно из направлений того, чего правительство старается делать", - добавил глава государства.

Кадры, их подготовка и обеспечение ими стало темой последнего в 2025 году заседания Государственного совета России.