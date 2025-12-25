В МВД предупредили о мошеннической схеме с отказом от статуса самозанятого

Мошенники звонят гражданам якобы из налоговой службы и сообщают, что отказ от статуса самозанятого оформлен "с нарушениями", рассказали в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Мошенники обманывают россиян от лица налоговой службы, сообщающей об ошибках в отказе от статуса самозанятого. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Мошенники звонят гражданам якобы из налоговой службы и сообщают, что отказ от статуса самозанятого оформлен "с нарушениями". Под этим предлогом требуют прибыть в отделение ФНС, а для "подтверждения записи" просят назвать код из СМС", - сказали в управлении.

В МВД добавили, что после получения кода мошенники переходят к классическому развитию сценария. Они сообщают о "взломе Госуслуг", "попытке оформления кредита". Затем к схеме обмана подключаются "представители ЦБ", совершается видеозвонок от "сотрудника ФСБ".

"ФНС (и другие госорганы) не решает вопросы статуса самозанятого по телефону, не использует иностранные мессенджеры и, тем более, не запрашивает коды подтверждения", - подчеркнули в киберполиции.

Там добавили, что изменить статус можно через приложение "Мой налог" или личный кабинет без посредников. "Ошибки в отказе от статуса не требуют немедленных действий и не сопровождаются угрозами", - подытожили в ведомстве.