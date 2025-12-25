В Кузбассе процесс трудоустройства сотрудников ускорился в два раза

В 2025 году в регионе создали единый Кадровый центр, куда входят 23 территориальных подразделения

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 25 декабря. /ТАСС/. Модернизация центров занятости населения Кемеровской области позволила увеличить процесс трудоустройства сотрудников в два раза. Об этом сообщил губернатор региона Илья Середюк в своем Telegram-канале, комментируя участие в итоговом заседании Госсовета.

В четверг состоялось итоговое заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики под председательством президента РФ Владимира Путина. По словам главы государства, на рынке труда России сейчас наблюдается дефицит рабочей силы, а спрос по отдельным направлениям экономики многократно превышает предложение.

"Проблема актуальна и для Кузбасса. Для ее решения мы полностью модернизировали работу центров занятости региона. Теперь процесс трудоустройства сотрудников ускорится в два раза. При необходимости соискателям помогают пройти переобучение", - написал Середюк.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что в 2025 году создан единый Кадровый центр Кузбасса, куда входят 23 территориальных подразделения. 17 из них полностью модернизированы в 2025 году. Так, на этой неделе для жителей региона открылись обновленные кадровые центры в Кемерове, Прокопьевске, Юрге, Тяжинском и Чебулинском муниципальных округах. Модернизация центров проходит по нацпроекту "Кадры".

В октябре сообщалось, что количество вакансий в Кузбассе за год сократилось с 35 тыс. до 21 тыс. Больше всего вакансий регистрируется в сферах здравоохранения и социальных услуг, строительства, обрабатывающих производств, транспортировки и хранения, а также добычи полезных ископаемых.