В Севастополе ожидаются штормы с волнами высотой до 5 м

Жителей города предупредили о возможных нарушениях в работе морского и наземного транспорта

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Усиление ветра вплоть до 30 м/с и морские волны до 5 м высотой ожидаются в районе Севастополя до 29 декабря, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Синоптики сообщают, что на 28 и 29 декабря в Севастополе прогнозируется усиление северо-западного ветра до 25-30 м/с, морские волны 28 декабря могут достигнуть высоты 3-4 м, а 29 декабря подняться до 5 м. Также ожидаются снег и мокрый снег, обледенение судов, парение моря", - говорится в сообщении.

В главке предупредили, что в связи с ветреной погодой возможны нарушения в работе морского и наземного транспорта, повреждение конструкций и подтопление строений. Опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и неукрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в море и у моря.

В управлении призвали быть внимательными к детям, пожилым и маломобильным гражданам, не выпускать домашних животных из дома. Также рекомендуется отказаться от дальних поездок, выхода в море, не выходить на берег, в горы и в лес.