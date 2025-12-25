Эксперт Покровский: в РФ средний возраст смертности от ВИЧ составляет 40-42 года

В год от заболевания умирают около 15-17 тыс. человек, сообщил заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Средний возраст смерти россиян с ВИЧ-инфекцией составляет 40-42 года, при этом в год умирают около 15-17 тыс. человек. Об этом сообщил заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский.

"Возраст смерти сейчас у ВИЧ-инфицированных в РФ - 40-42 года <...>. Правда, мы научились сейчас предупреждать рождение инфицированных детей, но тем не менее, это не такой уж большой вклад пока в ситуацию с рождаемостью. Количество смертей по причине ВИЧ-инфекции, по Росстату, составляет где-то 15-17 тыс. человек", - сказал он на открытом заседании Научного совета РАН "Науки о жизни", посвященном достижениям науки в борьбе с социально значимыми инфекциями.

Покровский добавил, что многие люди в России, у кого выявлена ВИЧ-инфекция, умирают от туберкулеза и различных хронических заболеваний, однако все это обусловлено ВИЧ-инфекцией, так как она нарушает работу всех систем человеческого организма. Именно это создает трудности при подсчетах реальной статистики смертности от ВИЧ.