МЧС начало тестировать искусственный интеллект для расследования причин пожаров

По словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы Сергея Воронова, министерство будет и в дальнейшем развивать использование ИИ, но его голос не будет решающим

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Специалисты МЧС России начали применять искусственный интеллект в целях определения причин возгораний. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Сергей Воронов.

"После обработки более 3 тыс. результатов исследований пожаров мы пытаемся искусственный интеллект научить [распознавать причину пожара] по видео, связанным с динамикой развития пожара. Искусственный интеллект нам говорит, где первоначально возник пожар и какая первоначальная причина", - сказал он. Исследования проводились на базе Академии государственной противопожарной службы МЧС РФ.

Воронов подчеркнул, что МЧС будет в дальнейшем развивать использование ИИ, но его голос не будет решающим. Он должен предлагать варианты специалистам и не сможет их заменить. "Бездумно доверять системам искусственного интеллекта - это не выход, это и деградация любого специалиста как специалиста, и искусственный интеллект должен быть помощником в принятии решения", - добавил Воронов.