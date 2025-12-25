Губернатор Чибис исполнит желание ребенка о встрече с актерами кино

Андрей Чибис взял открытки Елизара и Толи из Мурманской области, а также Артема из Запорожской области

МУРМАНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Глава Мурманской области Андрей Чибис принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Он выполнит желание трех детей, в том числе Толи из Мурманской области, который хочет встретиться с актерами кино на съемочной площадке.

"В Кремле традиционно проходит акция "Елка желаний"! И я рад быть частью этого новогоднего чуда, помогая Деду Морозу исполнять мечты ребят. Уже взял открытки Елизара, Толи из Мурманской области и Артема из нашей подшефной Запорожской области", - написал Чибис в своем Telegram-канале.

В опубликованном видео он сообщил, что 7-летний Елизар мечтает о синтезаторе, 15-летний Артем - о гитаре, а 13-летний Толя - о встрече с актерами на съемочной площадке. "Кино у нас снимается часто, поэтому обязательно этот вопрос решим. Все поручения деток будут, безусловно, исполнены", - сказал Чибис.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.