Путин поручил назначить в регионах ответственных за кадровую трансформацию

Глава государства также отметил, что у него есть "прямое обращение к руководителям регионов"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Губернаторы должны назначить конкретного помощника, ответственного за вопросы подготовки кадров для экономики. В правительстве РФ тоже нужно определить координатора, который будет со всеми на связи, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета.

Глава государства отметил, что у него есть "прямое обращение к руководителям регионов". "Ясно, что вопросы подготовки кадров для экономики РФ так или иначе находятся в сфере профессиональных обязанностей определенного круга лиц в администрациях на местах. Но я бы очень хотел, и прошу вас об этом, чтобы на уровне заместителей губернаторов, руководителей регионов был конкретный человек, который этим занимается", - сказал он.

Ясно, что у заместителя губернатора много обязанностей, добавил Путин. "И мне бы очень не хотелось, чтобы вот эти важнейшие вопросы, обозначенные в проекте перечня поручений, утонули в числе тех задач, которые стоят перед вашими заместителями, - подчеркнул президент, обращаясь к губернаторам. - Поэтому прошу вас для координации работы по этим направлениям назначить отдельного помощника губернатора, который бы занимался координацией работы в регионе и между учебными заведениями всех уровней: регионального, местного, федерального. Чтобы всегда держал это в поле зрения, работал со всеми".

В том числе, продолжил глава государства, такому помощнику нужно будет общаться и с представителями бизнеса, и с федеральными органами власти. "Поэтому я буду просить председателя правительства [Михаила Мишустина], чтобы он в правительстве РФ определил один центр. Здесь много всяких ответственных. И это хорошо. Но нужен один центр, один ответственный человек. У меня есть свое мнение, кто бы мог это сделать, но попрошу председателя правительства принять окончательное решение", - добавил Путин.

После этого, добавил президент, важно на уровне руководства правительства собрать в Москве помощников губернаторов и "с ними обязательно поработать дополнительно". "Чтобы понятно было людям, чем они должны заниматься, на кого они могут рассчитывать, с кем в Москве им иметь конкретные связи", - объяснил глава государства. Подключиться к этой работе он попросил также администрацию президента и "Сбер". "Герман Оскарович, у вас налажена хорошо эта работа", - заметил Путин, обращаясь к главе "Сбера" Герману Грефу.

"С этими людьми обязательно нужно будет встретиться где-то на ваших площадках, на площадке правительства и как следует поработать. Это все у нас не должно повиснуть в воздухе, - потребовал президент. - Это все должно исполняться. Чрезвычайно важная вещь. От этого зависит в значительной степени будущее страны".