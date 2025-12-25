В ЛНР число занятых в сфере АПК выросло на 40% в 2025 году

По словам главы Минсельхоза республики Евгения Сорокина, средняя зарплата в агропромышленном комплексе с 2024 года также выросла на 15%

ЛУГАНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Около 17 тыс. человек трудятся в агропромышленном комплексе (АПК) в Луганской Народной Республике, их число увеличилось на 40% в сравнении с 2024 годом. Как сообщил глава Минсельхоза республики Евгений Сорокин, средняя зарплата в АПК с 2024 года также выросла на 15%.

"Аграрный сектор показывает рост занятых. Сегодня у нас порядка 17 тыс. человек заняты. Средняя заработная плата - чуть более 52 тыс. рублей. <…> Если по зарплате, это наши оперативные данные, и со статистикой мы взаимодействуем, то есть порядка 15% рост за предыдущий период (2024 год - прим. ТАСС). <…> Прирост не менее 40% по численности занятых [в сфере АПК] мы отмечаем к 2025 году", - сказал он на брифинге в Луганске, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Сорокин уточнил, что для привлечения кадров в сферу АПК в регионе подходят комплексно: увеличили целевой набор на бюджетную форму обучения в профильном вузе, открывают аграрные классы в школах, восстанавливают инфраструктуру сельских территорий.

По его словам, на данный момент всего в регионе работают более 1,6 тыс. предприятий сферы АПК. "Из них 1 456 предприятий сельскохозяйственного производства и 135 предприятий пищевой перерабатывающей промышленности. А также на территории республики осуществляют свою деятельность 19 предприятий элеваторного хозяйства", - уточнил Сорокин.