Путин созвонился с девочкой Варей, чью мечту о встрече с космонавтом он исполнил

Дополнительно президент организовал ей посещение "Щелкунчика" в Большом театре

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с десятилетней Варварой Смахтиной, чью новогоднюю мечту он исполнил в рамках акции "Елка желаний". Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин позвонил девочке Смахтиной Варваре, 10 лет. Она загадала желание, которое он снял с "Елки желаний". Девочка хотела посетить Звездный городок, ознакомиться с работой Центра подготовки космонавтов. Ее желание было исполнено. Дополнительно президент организовал ей посещение "Щелкунчика" в Большом театре", - сказал представитель Кремля.

"Президент очень тепло поинтересовался впечатлениями девочки, поговорил с ее мамой и пожелал всего лучшего в Новом году", - добавил Песков.