Эксперт Чуланов предупредил, что при гриппе может временно ухудшаться слух

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням отметил, что при гриппе высока вероятность осложнений дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем, а также почек и органов слуха

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Больной гриппом может испытывать боль в ушах и заложенность, которая обуславливает ухудшение слуха. Об этом сообщил журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Грипп сопровождается такими симптомами, как жар, озноб, головная боль, усталость, боль в мышцах и суставах, кашель, боль в горле. Также при гриппе могут наблюдаться насморк или заложенность носа, развивается отек слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, который распространяется на слуховые трубы. В результате больной гриппом испытывает боль в области ушей, их заложенность, может наблюдаться ухудшение слуха, однако после выздоровления симптомы, как правило, проходят", - сказал он.

Чуланов отметил, что при гриппе высока вероятность осложнений дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем, а также почек и органов слуха. Отиты обычно возникают в результате присоединения бактериальной инфекции и наиболее часто развиваются у детей. При этом особому риску развития осложнений гриппа подвергаются пожилые люди, дети, беременные, лица с хроническими заболеваниями.

"Предотвратить развитие осложнений позволяет соблюдение постельного режима - переносить болезнь на ногах опасно. Необходимо соблюдать назначенное врачом лечение, первые дни болезни исключить физические и умственные нагрузки. Значительно снижает риски госпитализации и осложнений гриппа своевременная вакцинация", - подытожил врач.