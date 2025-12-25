В ЛНР нехватку кадров в сфере АПК хотят решить за счет ветеранов СВО

По словам главы Минсельхоза республики Евгения Сорокина, на предприятиях не хватает порядка 1,6 тыс. человек

ЛУГАНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Нехватка кадров на предприятиях агропромышленного комплекса (АПК) Луганской Народной Республики составляет до 1,6 тыс. человек, нехватку кадров в регионе намерены решить в том числе за счет трудоустройства ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщил глава Минсельхоза республики Евгений Сорокин.

"Мы мониторим ситуацию с дефицитом кадров. У нас порядка 1 500-1 600 человек [не хватает] - такой вот плавающий дефицит кадров, который идет ежегодно у наших предприятий. То есть от 800 до 1 600 [человек] у нас постоянно есть в потребности в кадрах. Мы вот буквально проводили с фондом "Защитники Отечества" совещание и совместную работу выстраиваем, чтобы люди, которые возвращаются к гражданской, мирной жизни шли работать на наши перерабатывающие предприятия и на наши сельскохозяйственные предприятия", - сказал он на брифинге в Луганске.

Всего, по словам Сорокина, на данный момент в сфере АПК в республике трудится около 17 тыс. человек, по сравнению с 2024 годом это число увеличилось на 40%.