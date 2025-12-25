Слуцкий призвал адаптировать образование к реалиям технологической революции

Кроме того, председатель ЛДПР выступил с инициативой ввести единый норматив подушевого финансирования для общего и среднего профессионального образования

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Приоритетом государственной образовательной политики к 2026 году должна стать адаптация системы образования к реалиям технологической революции. Об этом председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил на заседании Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики.

"На 2026 год важнейшим приоритетом в этой программе, думаю, явится адаптация образования к реалиям технологической революции. У нас, действительно, по искусственному интеллекту, по цифровым технологиям, по многим другим наукоемким сферам науки и промышленности, к сожалению, фрагментарно расположены образовательные учреждения. И здесь нужно разрабатывать специальную программу в 2026-2027 годах", - сказал Слуцкий.

По его словам, необходимо, чтобы "эта программа покрыла все регионы без исключения". "Реалии технологической революции - это наше сегодняшнее с вами будущее, это XXI век. И нам необходимо, чтобы здесь не только в развитых технологических регионах было соответствующее образование", - добавил депутат.

Кроме того, Слуцкий выступил с инициативой ввести единый норматив подушевого финансирования для общего и среднего профессионального образования. "Нам нужно понимать, что это задача во многом и регионов, над этим много работают наши коллеги в министерствах", - отметил парламентарий.

Также он призвал поддерживать предприятия, которые реализуют собственные программы обучения, стажировок и карьерного роста.